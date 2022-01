Ovih dana sateliti Starlink glavna su tema. Svako malo pojavljuju nam se na nebu i tko ne bi htio baciti oko na njih?! Međutim, kako ih pronaći i kako točno znati kada ih potražiti i gdje na nebu pogledati kako bismo ih uočili?

Odgovore na ova pitanja saznajte u nastavku, a puno hvala Anti Radoniću, našemu velikom popularizatoru astronomije i svemirskih letova, zahvaljujući kojemu sam došla na ovu ideju. O načinu potrage za satelitima Starlink, koji opisujem u nastavku već je pisao Marko Posavec za drava.info, a pročitajte i što kaže Ante Radonić o satelitima Starlink.

Osnovne informacije o projektu Starlink tvrtke SpaceX

Cilj projekta Starlink jest omogućiti globalni širokopojasni brzi internet za cijeli svijet pa tako i pristup internetu u određenim dijelovima svijeta u kojima se internetu ne može pristupati ili je to vrlo otežano. Starlink je projekt tvrtke SpaceX, koju je osnovao i koju vodi Elon Musk.

Sateliti se raketom Falcon 9 lansiraju u nizu od 60 satelita. Prvi niz lansiran je u svibnju 2019. godine, a sedmi (i dosad zadnji) prije samo nekoliko dana – 22. travnja 2020. Trenutačno su u orbiti ukupno 422 satelita Starlink. Najgušći tragovi satelita vide se nedugo nakon lansiranja, a potom se „rasprše“.

Niz satelita Starlink, lansiranih 22. travnja 2020. godine, dan poslije iznad Zagreba. Fotografija © Dario Štenc

Kako pronaći satelite Starlink na nebu?

Iako se putanje satelita Starlink mogu pronaći na više načina (preko internetskih stranica ili aplikacija za mobitele), u ovome tekstu pokazat ću vam kako se to može učiniti preko internetske stranice Heavens Above. Pročitajte upute dane korak po korak.

1) Otvorite stranicu Heavens Above

2) Postavite lokaciju s koje ćete promatrati

To možete učiniti klikom na lokaciju u gornjemu desnom kutu stranice ili klikom na poveznicu „Promijeni svoju promatračku lokaciju“. Kada unesete svoju lokaciju, nemojte zaboraviti sačuvati promjene na dnu stranice.

3) Kliknite na „Starlink passes for all objects from a launch“

Otvorit će vam se stranica s popisom satelita Starlink te njihove vidljivosti s vaše lokacije. U izborniku na vrhu izaberite jedan od ponuđenih nizova satelita Starlink i dan za koji želite saznati informacije. U tablici će vam se prikazati svi sateliti Starlink koji su tada vidljivi na nebu iznad vaše lokacije. Bitne stvari u tablici su sljedeće:

Sjaj – što je taj broj manji, to će satelit biti sjajniji na nebu i time uočljiviji golim okom. Za usporedbu, (prividni) sjaj zvijezde Vege je otprilike 0,03 mag, a planeta Venere -4.4 mag.

Vrijeme izlaska, najviše točke i zalaska satelita

Visina satelita (u stupnjevima) na nebu, iznad obzora, pri izlasku, najvišoj točki i zalasku. Što je veća vrijednost, to će se sateliti nalaziti više na nebu i bit će ih lakše uočiti.

Azimut, odnosno smjer iz kojega satelit izlazi, smjer u kojem je na najvišoj točki i smjer gdje će zaći.

4) Vizualizirajte prolazak na nebeskoj karti

Učinite to tako da kliknete na vrijeme uz satelit prema vašem izboru (s obzirom na to da sateliti putuju u nizu, više-manje je svejedno na koji od ponuđenih u danom razdoblju kliknete). Otvorit će vam se karta neba s putanjom satelita. (Oprez! Istok je na lijevoj strani nebeskih karata, za razliku od karata Zemlje gdje se nalazi na desnoj strani. To je zato što na kartama Zemlju vizualiziramo kao da je gledamo odozgo, dok nebo vizualiziramo kao da ga gledamo odozdo – pritom nam se „lijevo“ i „desno“ zamijene.)

5) Pogledajte projekciju putanje satelita iznad Zemlje

Ako kliknete na „Projekcija putanje na zemlju“, otvorit će vam se lijepa karta putanje satelita preko Zemlje.

6) Poseban dodatak: Stellarium!

Vizualizirajte još bolje koristeći se internetskom aplikacijom Stellarium koja simulira nebo u bilo koje doba i s bilo koje lokacije na Zemlji. Otvorite Stellarium, postavite svoju lokaciju (u donjemu lijevom kutu) te datum i vrijeme opažanja (u donjemu desnom kutu) te pronađite zviježđe u kojemu, ili oko kojega, očekujete satelit, a koje ste iščitali iz nebeske karte s putanjom satelita iz točke 4.